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Hatice Akbaş’tan altın madalya
Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.
Spor 01.07.2022, 19:50
Cezayir’de düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı.
Akbaş, Dünya şampiyonluğunun ardından Akdeniz Oyunları’nda da altın madalya kazanarak Türkiye’nin gururu oldu.
Ayşe Çağırır ise gümüş kazandı
19. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi kadınlar 48 kiloda temsil eden milli boksör Ayşe Çağırır ise finalde ev sahibi Cezayir’den Roumeysa Boualam’a yenilerek gümüş madalyayı boynuna taktı.