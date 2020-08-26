banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
YKS tercih sonuçları açıklandı!
YKS tercih sonuçları açıklandı!
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
7.BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI BEYLİKDÜZÜ’NDE BAŞLIYOR
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Lemos'u kadrosuna kattı
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor
Oteller'in 2021 Nisan ayında eski düzene dönmesi bekleniyor

Hatayspor’un isim sponsoru Atakaş şirketler grubu oldu

HATAYSPOR’UN İSİM SPONSORU ATAKAŞ ŞİRKETLER GRUBU OLDU

Spor 26.08.2020, 14:32
2
Hatayspor’un isim sponsoru Atakaş şirketler grubu oldu

Süper Lig’e yükselen Hatayspor’un isim sponsoru Atakaş Şirketler Grubu oldu. Akdeniz temsilcisi, Süper Lig 2020-2021 sezonunda Atakaş Hatayspor ismi ile mücadele edecek.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş’ın katılımıyla İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nda imza töreni düzenledi. Törende konuşan Hatayspor Onursal Kulüp Başkanı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Süper Lig’de asansör görevi yapmayacaklarının altını çizdi. Hatayspor’un Süper Lig’e dizlerini bileklerini yaralayarak geldiğini belirten Lütfü Savaş, "Hatayspor’un önümüzdeki süreçte Avrupa’nın belirli noktalarında görmek istiyoruz bu üç yıllık süreçte altyapı ve tesisleşmede eksiklerimizi tamamlayarak takımımızı daha büyük başarılara hazır hale getirme hedefindeyiz. Şu ana kadar 5 transfer gerçekleştirdik iyi futbolcu seçip doğru kararlar vermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar her dönemde bize destek olan ve şimdi isim sponsorumuz olan Atakaş şirketler gurubuna teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Recep Atakaş: "Hatayspor’a sponsor olmaktan mutluyuz"

Atakaş Şirketler Grubu Başkanı Recep Atakaş da sponsorlukların takımlar için önemine değinerek, futbolun maliyetli bir spor olduğunu dile getirdi. Hatayspor’un desteklerle başarıya ulaşacağına inandığını aktaran Rcep Atakaş, "Bizler, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece Hatayspor’un her kulvarda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. İnşallah şampiyonluğu da kutlayacağımız günler için kenetlenelim ve yolumuza bakalım. Bizler Atakaş olarak Hatayspor’a isim sponsoru olmamızdan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz" açıklamasını yaptı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise anlaşmanın yerinde ve isabetli olduğunu belirterek, "Her kesim ve inançtan insan Hatayspor’un Süper Lig’e çıkmasından mutluluk duydu ve keyif aldı. Bu ortak değeri de yaşatmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hatayspor Kulübü ile Atakaş Şirketler Grubu arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 26 Ağustos 2020
İmsak 04:46
Güneş 06:18
Öğle 13:11
İkindi 16:54
Akşam 19:54
Yatsı 21:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25