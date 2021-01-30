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Hatayspor’un galibiyet sevinci
Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda M. Başakşehir’i 5-1 yenen A. Hatayspor soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.
Spor 30.01.2021, 19:04
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Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda M. Başakşehir’i 5-1 yenen A. Hatayspor soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.
Fatih Terim Stadyumu’nda M. Başakşehir’e konuk olan A. Hatayspor 5-1’lik galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.Galibiyetin ardından futbolcular ve teknik heyet soyunma odasında galibiyet pozu vererek günün anısına fotoğraf çekildi.