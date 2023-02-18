Hataysporlu futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da enkaz altında kalan Hatayspor’un Ganalı futbolcusu Christian Atsu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatay’da enkaz altında kalmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmişti. Atsu ile ilgili kötü haber geldi. 12 gün sonra enkazdan çıkarılan Atsu, hayatını kaybetti. Hatayspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu’nun cenazesi memleketi Gana’ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu" denildi.