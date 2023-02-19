Hatayspor’dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcularıyla ilgili açıklama yayımladı.

Yaşanılan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Bordo-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehdi Boudjemaa’nın Ferencvrosi’ye, Samuel Adekugbe’nin Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Antalyaspor’a, Saba Lobjanidze’nin Fatih Karagümrük’e ve Abdullah Yiğiter’in de Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.