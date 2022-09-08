Hatayspor’dan son dakika bombası!

Hatayspor, transfer döneminin son gününde forvet hattını Kamerunlu milli oyuncu Kevin Soni’yi transfer ederek güçlendirdi.

Hatayspor, birçok kulübün transfer listesinde bulunan Yunan ekiplerinden Asteras Tripolis’te forma giyen 24 yaşındaki santrfor Kevin Soni’yi kadrosuna kattı. Daha önce Fransa ve İspanya gibi liglerde de forma giyen Soni, üstün yeteneğiyle Spor Toto Süper Lig’de dikkat çekecek isimler arasında gösteriliyor.