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Hatayspor’da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Rayane Aabid ile anlaşamayınca yollarını ayırdı.

Spor 22.06.2021, 11:52
Hatayspor’da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Rayane Aabid ile anlaşamayınca yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayene Aabid ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2019-2020 sezonunda bordo-beyazlı kulübe gelen ve takımı ile TFF 1. Lig’de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de top koşturan Aabid Hatayspor ile anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Rayene Aabid geçen sezon 39 lig maçında forma giyerken takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.
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