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Hatayspor’da Nihat Tazeaslan güven tazeledi

Süper Lig takımlarından Hatayspor’da yapılan kongrede mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve Yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Spor 16.07.2021, 19:35
Hatayspor’da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
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Süper Lig takımlarından Hatayspor’da yapılan kongrede mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve Yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Antakya’da Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda yapılan Olağan Genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrede Divan başkanı Murat Hayzaran’ın gündem maddelerini okumasının ardından, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan faaliyet raporunu okudu.

Tazeaslan Hatayspor’un başarılarında Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş’ın çok büyük emekleri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 5 yıl önce yapılanmaya giden kulübümüz her sezonda bir önceki başarısını perçinlemiş ve sonunda ait olduğu Süper Lig’e kavuşmuştur. Süper Lig’de ilk sezonda kazandığımız başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı ayakları yere basan, ne istediği bilen bir yapılanmanın sonucudur” dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste halinde gidilen kongrede, mevcut Başkan Nihat Tazeaslan genel kurulu üyelerinin oyları ile yeniden başkan seçildi.
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