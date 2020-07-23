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Hatayspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı
TFF 1.LİĞDE ŞOMPİYON OLARAK SÜPER LİĞE ÇIKAN HATAYSPOR'DA,TEKNİK DİREKTÖR MEHMET ALTIPARMAK VE EKİBİYLE KARŞILIKLI ANLAŞILARAK YOLLAR AYRILDI.
Spor 23.07.2020, 15:02
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TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Hatayspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Hatayspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.
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