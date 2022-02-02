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Hatayspor’da, Kayserispor mesaisi devam ediyor
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 02.02.2022, 17:40
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor’da milli takım kampından dönen Adama Traore, Ayoub El Kaabi ve Munir Mohamedi takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak havayolu ile Kayseri’ye hareket edecek.
Karşılaşma, Kadir Has Stadı’nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.