banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Hatayspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

SÜPER LİG TAKIMLARINDAN HATAYSPOR’DA FUTBOLCULAR YENİ SEZON ÖNCESİ KULÜBÜN SPONSOR HASTANESİNDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ.

Spor 09.09.2020, 13:02
5
Hatayspor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor’da futbolcular yeni sezon öncesi kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig’de ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor’da futbolcular sezon öncesi sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Takımımız, yeni sezon öncesi bölgesel sponsorumuz Özel Defne Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Hastane Başhekimi Op. Dr. Haydar Mısırlıoğlu takım kaptanımız Mesut Çaytemel’e çiçek takdim ederek yeni sezon öncesi Atakaş Hatayspor’umuza başarılar diledi” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan bordo-beyazlılar sezonun ilk maçı olan Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0