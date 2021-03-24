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Hatayspor, yeni stadyumunda yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü
Hatayspor, Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını devam sürdürüyor.
Spor 24.03.2021, 19:18
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Hatayspor, Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını devam sürdürüyor.
Sabah saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri’nde başlayan antrenmanda iki grup halinde kuvvet idmanı gerçekleştirildi.Günün ikinci antrenmanını yeni stadında gerçekleştiren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular pas ve dar alan çalışması yaptı.