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Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.
Spor 20.12.2020, 19:39
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Hatayspor, Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını başladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir buçuk saat süren idmanda Göztepe maçında ilk 11’de oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken diğer futbolcular ise kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.Bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 22 Aralık Salı günü saat 16.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.
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