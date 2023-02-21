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Hatayspor, Taner Savut’un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu
Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut’un deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Spor 21.02.2023, 14:23
Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut’un deprem felaketinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Hatayspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.