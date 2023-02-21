Son Dakika

Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Spor 21.02.2023, 14:10
Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yorumlar (0)