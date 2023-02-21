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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."
Spor 21.02.2023, 14:10
Hatayspor: "Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."