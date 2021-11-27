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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ersoy: "Milletin iradesini devletin idaresine dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz"
Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 27.11.2021, 13:48
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, taktik ve çift kale maç çalışması gerçekleştirildi.
Bordo - Beyazlı kafile özel uçakla Sivas’a giderek maç saatini bekleyecek.