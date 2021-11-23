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Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını başladı.
Spor 23.11.2021, 18:53
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını başladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, 5’ 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.