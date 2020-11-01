banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı: En çok satan 3. akıllı telefon...
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Meral Akşener, deprem bölgesinde
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu
Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın 'Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez' sözleri gündem oldu

Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN HATAYSPOR, LİGİN 7. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ EVİNDE KARŞILAŞACAĞI SİVASSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI

Spor 01.11.2020, 17:53
2
Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, ligin 7. haftasında pazartesi günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

17 futbolcusunun virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 2 haftadır maç yapamayan Hatayspor, ligde oynadığı 4 maçta 7 puan toplamıştı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Çaykur Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Gaziantep FK 7 8
9. Antalyaspor 6 8
10. Malatyaspor 6 8
11. Göztepe 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Everton 7 13
3. Southampton 7 13
4. Wolverhampton 7 13
5. Chelsea 7 12
6. Aston Villa 6 12
7. Leicester City 6 12
8. Tottenham 6 11
9. Man City 6 11
10. Newcastle 7 11
11. Leeds United 6 10
12. Crystal Palace 7 10
13. Arsenal 6 9
14. West Ham 7 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Sheffield United 7 1
19. Fulham 6 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 16
2. Real Sociedad 7 14
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 6 13
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 6 10
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Deportivo Alaves 8 8
14. Eibar 8 8
15. Sevilla 6 7
16. Valencia 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 8 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3