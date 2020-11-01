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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN HATAYSPOR, LİGİN 7. HAFTASINDA PAZARTESİ GÜNÜ EVİNDE KARŞILAŞACAĞI SİVASSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI
Spor 01.11.2020, 17:53
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Hatayspor, ligin 7. haftasında pazartesi günü evinde karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
17 futbolcusunun virüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 2 haftadır maç yapamayan Hatayspor, ligde oynadığı 4 maçta 7 puan toplamıştı.
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