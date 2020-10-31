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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

HATAYSPOR, SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA EVİNDE OYNAYACAĞI SİVASSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Spor 31.10.2020, 19:55
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Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde Osman Çalğın Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 5’e 2, top kapma ve şut çalışmasıyla çalışmasıyla devam etti. Antrenmana katılmayan ve izolasyon süreci devam eden 2 futbolcunun ise bireysel şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Hatayspor ile Sivasspor 2 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de Antakya Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Yasin Kol görev yapacak.

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