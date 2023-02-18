Hatayspor, Onur Akdeniz’in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu

Hatayspor, A Takım malzeme sorumlularından Onur Akdeniz’in depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hatayspor’un sosyal medya hesabından paylaşılan taziye mesajında, "Başımız sağ olsun. A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz’e yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin" denildi.