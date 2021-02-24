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Hatayspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 24.02.2021, 17:33
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Hatayspor, Süper Lig’in 27. haftasında evinde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda futbolcular 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.Hatayspor, MKE Ankaragücü ile 27 Şubat Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da karşılaşacak.