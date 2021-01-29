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Hatayspor, M.Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı M.Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 29.01.2021, 16:04
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Hatayspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı M.Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından oyuncular 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi, hava yolu ile İstanbul’a geçerek konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.Bordo-beyazlılar, Başakşehir ile yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.