banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 10.05.2021, 17:33
Hatayspor, Malatyaspor maçına hazır

Hatayspor, Süper Lig’in 41. haftasında deplasmanda oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanda 5’e 2 top kapma, taktik ve şut çalışması yapıldı.

Saat 17.00’de, özel uçakla Malatya’ya hareket edecek olan bordo-beyazlılarda cezalı oyuncu bulunmazken, kadro dışı bırakılan Billong ile sakatlıkları devam eden Soner Örnek ve Selim Ilgaz karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yorumlar (0)
15°
açık