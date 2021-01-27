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Hatayspor, M. Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı M. Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 27.01.2021, 20:21
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Hatayspor, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı M. Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Antakya Atatürk Stadı’nda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından oyuncular 5’e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.Bordo-beyazlı ekip, M. Başakşehir ile 30 Ocak Cumartesi günü saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak.