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Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor 03.02.2022, 14:46
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor kafilesi, saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek. Karşılaşma, Kadir Has Stadı’nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.