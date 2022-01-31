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Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 31.01.2022, 16:44
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hatayspor, Kayserispor ile Kadir Has Stadı’nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00’de karşılaşacak.