Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir saat süren idmanda oyuncular 5’e 2 top kapma, ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı kafile yarın sabah saatlerinde havayolu ile İstanbul’a hareket edecek. Hatayspor, Kasımpaşa ile 6 Şubat Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda saat 13.30’da karşılaşacak.