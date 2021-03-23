Hatayspor, haftanın ikinci antrenmanını tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Hatayspor, bugün yaptığı antrenmanla haftanın ikinci idmanını tamamladı.

Sabah saatlerinde spor salonunda kuvvet idmanıyla güne başlayan Hatayspor, akşam saatlerinde Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonrasında 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.