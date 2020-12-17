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Hatayspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 17.12.2020, 15:14
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Hatayspor, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular kuvvet idmanı ve pas organizasyonu çalışması yaptı.Bordo-beyazlı ekip, Göztepe ile 19 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşılaşacak.
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