Son Dakika
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Spor 18.05.2022, 14:17
Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda pas, dar alan ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatayspor, Giresunspor ile Hatay Stadyumu’nda 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da karşılaşacak.