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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 04.12.2020, 16:20
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Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas dirili ve hava topu çalışmasıyla sona erdi.
3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Hatayspor, bu futbolcularından yoksun olarak maça çıkacak.
Hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul’a hareket etti.Galatasaray - Hatayspor karşılaşması yarın saat 19.00’da TT Stadı’nda oynanacak.