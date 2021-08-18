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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 18.08.2021, 12:21
Hatayspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen çalışma da yaklaşık 1.5 saat sürerken fitness salonunda kuvvet çalışması yapıldı. Bordo-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını sahada gerçekleştirecek.Hatayspor, Galatasaray ile 23 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45’de karşılaşacak.