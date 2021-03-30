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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 30.03.2021, 16:12
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Hatayspor, Süper Lig’in 32. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antakya Atatürk Stadı’nda Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda futbolcular pas, taktik ve şut çalışması gerçekleştirdi.Hatayspor, Galatasaray ile 3 Nisan Cumartesi günü Antakya Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da karşılaşacak.