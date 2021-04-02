Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2 Üst Klasman hakemi ve 1 Üst Klasman Yardımcı hakeminin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmasından kısa bir süre sonra Hatayspor - Galatasaray maçının da hakemi değişti. TFF, hafta içinde Fırat Aydınus'u görevlendirdiği mücadeleye Abdulkadir Bitigen'i atadı.