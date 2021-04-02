banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak Hatayspor - Galasaray maçının hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği bildirilen müsabakaya Abdulkadir Bitigen atandı.

Spor 02.04.2021, 15:02
3
Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2 Üst Klasman hakemi ve 1 Üst Klasman Yardımcı hakeminin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmasından kısa bir süre sonra Hatayspor - Galatasaray maçının da hakemi değişti. TFF, hafta içinde Fırat Aydınus'u görevlendirdiği mücadeleye Abdulkadir Bitigen'i atadı.

Yorumlar (0)
13°
açık