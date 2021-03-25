Hatayspor - Fenerbahçe maçı iptal edildi

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan özel maç Covid-19 vakalarının artması nedeniyle iptal edildi.



Yapılan açıklama şöyle;



"27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.