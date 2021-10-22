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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 22.10.2021, 16:29
Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatay Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor kafilesi, yarın öğleden sonra havayolu ile İstanbul’a gidecek.