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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Spor 19.10.2021, 16:36
Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 20 dakika süren idmanda Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas oyunu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük ile 24 Ekim Pazar günü saat 13.30’da karşılaşacak.