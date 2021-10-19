Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 1 saat 20 dakika süren idmanda Gaziantep FK maçında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise pas oyunu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük ile 24 Ekim Pazar günü saat 13.30’da karşılaşacak.