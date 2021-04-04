banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
Kılıçdaroğlu'ndan bildiri açıklaması!
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
MÜSİAD'DAN GECE YARISI BİLDİRİSİNE SERT TEPKİ
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Alparslan Türkeş'in oğlu kabir ziyaretine alınmadı!
Sirkeci'de ilginç kovalamaca
Sirkeci'de ilginç kovalamaca

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 04.04.2021, 18:01
2
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Galatasaray maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor kafilesi bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul’a hareket edecek ve son idmanı yarın gerçekleştirecek.

Ayrıca Hatayspor’da Strahil Popov kırmızı kart, Mesut Çaytemel ise sarı kart cezası nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Selim Ilgaz ve Soner Örnek’in ise sakatlıkları devam ediyor.

İdman öncesi Isaac Sackey’in doğum günü kutlandı. Brezilya usulü yapılan kutlamada Isaac Sackey’e yumurta ve un atıldı.
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu