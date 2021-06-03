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Hatayspor, Eyüpspor’dan Sadık Baş’ı transfer etti

Hatayspor, Eyüpspor’dan Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor 03.06.2021, 11:35
Hatayspor, Eyüpspor’dan Sadık Baş’ı transfer etti

Hatayspor, Eyüpspor’dan Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Hatayspor, Eyüpspor forması giyen Sadık Baş’ı transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş katılırken, kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen sağ kanat oyuncusu Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Sadık Baş’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun."

27 yaşındaki oyuncu daha önce sırasıyla Karacay Belediyespor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’da top koşturdu.
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