Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Bir saat süren idmanda 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Bordo-beyazlı ekip, Denizlispor ile 17 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.