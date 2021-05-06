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Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 06.05.2021, 19:32
Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.,Hatay ekibi, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.