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Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında kendi evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 05.05.2021, 19:29
Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Süper Lig’in 40. haftasında kendi evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas drili, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.

Cumartesi günü Hatayspor, Antakya Atatürt Stadyumu’nda Denizlispor’u ağırlayacak. Karşılaşma 20.30’da başlayacak
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