Hatayspor'dan Sergen Yalçın'a cevap

Sergen Yalçın’ın dün oynanan Rizespor maçının ardından Hatayspor’la alakalı açıklamalarına Akdeniz kulübünden cevap geldi.

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, TFF’nin maç günüyle ilgili Beşiktaş’ın başvurusunu reddetmesine ilişkin açıklama yaptı.

“BİZİMLE ALAKALI BİR ŞEY DEĞİL”

Vardı açıklamlarında, "Oynatma kararı, bizimle alakalı bir şey değil. Federasyonun önceden almış olduğu karar. Takımımız uçak ve otel rezervasyonlarını yaptırmış, çarşamba günü oyuncularımıza hocamız dinlenmek için izin vermiş ve hedefine kilitlenmiştir.

Sonradan bu teklif gelince bunu kabul etme şansımız yok. Çünkü her türlü hazırlığı yapmışız. Bizden kaynaklanan bir şey değil.

Hatayspor'un Sergen hocayı mutlu etme misyonu ve vizyonu yok. Çıkarız yeniliriz, yeneriz. Beşiktaş camiasını çok seviyoruz. Taraftarlarını da çok seviyoruz. Düşüncemiz ligde ilk 5'e girmek. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi?

“ERKEN ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRMESİNE VERİYORUZ”

Federasyon yarın iptal eder, biz de ona uyarız. Bütün takımlar zor şartlarda futbol oynuyor. Hele Anadolu kulüplerinin daha da zor şartları var. Dolayısıyla biz Sergen hocanın açıklamasını, erken şampiyonluk havasına girmesine veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"HATAYSPOR'U ARADIK, KABUL ETMEDİLER"

Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın, "Biz Hatayspor'u aradık. Dedik ki, 'Maçı 1 gün ileriye alalım. İstanbul'a dönmemiz 2-3'ü bulacak gece. Yeterli dinlenme süremiz yok.' dedik. İnsan sağlığı diyorlar ama yalandan diyorlar. Boşuna konuşuyor.

Herkes bir çaba sarf ediyor. Ne olacak Hatay maçı 1 gün sonraya alınsa. Küme mi düşecekler? Biz dinlenemiyoruz. TFF'ye de teşekkürler. Gündüz oynayanlar pazartesi, Beşiktaş cumartesi oynuyor. Böyle program yapılır mı? Böyle hesap yapılır mı? Kimle mücadele veriyoruz, anlamadık onu biz. Kimle mücadele ediyoruz? Onu çözemedik.

Hatay hocası, kendi maçının mutluluğunu yaşamadan Beşiktaş'la ilgili konuşuyor. Konuşmayla olmuyor, göreceğiz cumartesi ne olacağını." açıklamalarında bulunmuştu.

(Ensonhaber)