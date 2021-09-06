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Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 06.09.2021, 19:49
Hatayspor, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Osman Çalgın Tesisleri’nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle start alırken, ardından bir buçuk saat süren idmanda oyuncular 4’e 4 tek pas oyunu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı ekip, Rizespor ile 12 Eylül Pazar günü karşılaşacak.