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Hatayspor, Boyd’u gündemine aldı

SÜPER LİG TAKIMLARINDAN HATAYSPOR, TYLER BOYD'U GÜNDEMİNE ALDI.

Spor 10.09.2020, 11:50
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Hatayspor, Boyd’u gündemine aldı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Tyler Boyd’u gündemine aldı.

Bu sezon Süper Ligde ilk defa mücadele edecek olan Hatayspor, kanatlara bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Ligde kalıcı olmak isteyen bordo-beyazlılar, Beşiktaş’tan Tyler Boyd’u kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Beşiktaş’ın bu sezon kadroda düşünmediği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündemine alan Hatayspor, oyuncuya bir yıllık kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig ekiplerinden Altay’ın da ilgilendiği futbolcunun, kiralık gelmek şartıyla bordo-beyazlılara sıcak baktığı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Beşiktaş formasıyla 21 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu 1 gol, 1 de asist yapmıştı.

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