banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
WhatsApp’a yeni özellik geliyor
WhatsApp’a yeni özellik geliyor "kendini yok eden fotoğraflar"
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Kılıçdaroğlu Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret etti
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı
Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Hatayspor, Billong’u kadrosuna kattı

SÜPER LİG TAKIMLARINDAN HATAYSPOR, İTALYA LİGİNDEN CLAUDE BİLLONG'U KADROSUNA KATTI.

Spor 22.09.2020, 17:29
3
Hatayspor, Billong’u kadrosuna kattı

Hatayspor, İtalya Fransız stoper Claude Billong’u kadrosuna kattı.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İtalya Serie A takımlarından Benevento forması giyen 26 yaşındaki stoper Claude Billong’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuza Hoş geldin Jean Claude Billong. Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2020
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:02
İkindi 16:27
Akşam 19:09
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner388banner378