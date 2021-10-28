Son Dakika
Türkiye'den ABD'ye F-35 resti! Krizin aşılması için 3 seçenek sunuldu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak
Hatayspor, Beşiktaş’a bileniyor
Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 28.10.2021, 19:12
Hatayspor, Süper Lig’in 11. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Hatay Stadyumu’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından kampa girecek. Bordo-beyazlı ekip, Beşiktaş ile cumartesi günü Hatay Stadyumu’nda saat 16.00’da karşılaşacak.