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Hatayspor, BB Erzurumspor’a hazırlanıyor
Hatayspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına sürdürüyor.
Spor 19.02.2021, 15:06
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Hatayspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına sürdürüyor.
Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı’nda saat 13.30’da karşılaşacak.