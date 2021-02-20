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Hatayspor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 20.02.2021, 15:07
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Hatayspor, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular pas, 5’e 2 top kapma ve hava topu çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlı kafile bugün özel uçakla Erzurum’a hareket edecek ve kampa girerek maç saatini bekleyecek.Hatayspor, BB Erzurumspor ile 21 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı’nda saat 13.30’da karşılaşacak.