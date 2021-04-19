banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!
Mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin!
Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor
Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor
Putin, Biden'ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti
Putin, Biden'ın Küresel İklim Zirvesi davetini kabul etti
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi
Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Spor 19.04.2021, 19:22
2
Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır

Süper Lig’in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.

Bordo-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Hatayspor, Antalyaspor ile Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 19.00’da karşılaşacak.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
14°
hafif yağmur