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Hatayspor, Antalyaspor maçına hazır
Süper Lig’in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Spor 19.04.2021, 19:22
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Süper Lig’in 36. Haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.
Osman Çalgın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanda pas, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Bordo-beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.Hatayspor, Antalyaspor ile Antakya Atatürk Stadı’nda yarın saat 19.00’da karşılaşacak.